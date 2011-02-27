Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Що за магічне число 600?
Це більше половини мільярда.
не совсем, похоже только нбу известно, сколько загнано в конвертдепо, а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market жовтень + листопад + грудень это 324+362+451 млн дол для депо, которые должны закончиться с января по март и которые народ сразу кэшем выносит. Судя по графику пирамида растет, и когда-то настанет предел, когда вливаний партнеров перестанет хватать на эту схему. А все пирамиды когда-то рассыпаются банкротами, главное вовремя выскочить с профитом, как с МММ)
Востаннє редагувалось kuzmich в Суб 21 січ, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.