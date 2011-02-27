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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 510511512513>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  mustbe написав:Клуб 100к.
Всё, что меньше 100к - не интересно, мелочь
Да, пожалуй, есть к чему (и к кому) стремиться!
Пока господа меряются пиписьками, даже лень считать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Що за магічне число 600?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:54

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Що за магічне число 600?

Це більше половини мільярда.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:20

Ромасик 20% від допомоги
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:Ромасик 20% від допомоги
А як 25% витратимо, то...?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:29

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Ромасик 20% від допомоги
А як 25% витратимо, то...?

Можуть бути трабли з поверненням. Дуже стрьомно. Усі тікайте з депозитів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А я залишусь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:43

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Ромасик 20% від допомоги
А як 25% витратимо, то...?

Можуть бути трабли з поверненням. Дуже стрьомно. Усі тікайте з депозитів.

Шеф сказал шухер. Клиенту снимают гипс. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:56

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Що за магічне число 600?

Це більше половини мільярда.

не совсем, похоже только нбу известно, сколько загнано в конвертдепо, а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть

https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market
жовтень + листопад + грудень это 324+362+451 млн дол для депо, которые должны закончиться с января по март и которые народ сразу кэшем выносит. Судя по графику пирамида растет, и когда-то настанет предел, когда вливаний партнеров перестанет хватать на эту схему. А все пирамиды когда-то рассыпаются банкротами, главное вовремя выскочить с профитом, как с МММ)
Востаннє редагувалось kuzmich в Суб 21 січ, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 20:59

  Ромасик написав:
Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Що за магічне число 600?


не 600 а когда вниз месяц будет
= отпылесошено, подсекай (с)
cohan
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