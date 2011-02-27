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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:05

kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
  kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 21:30, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:16

  vitaliian написав:kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
  kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
скорее всего банки размещают средства в депсертификаты. А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.

Правильно пишите, все завтра забираем, но а сами втихоря заносим))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:17

Игорь Алексеевич я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Внимательно все прочитал.
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
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