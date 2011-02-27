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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:05

kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
  kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 21:30, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:16

  vitaliian написав:kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
  kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
скорее всего банки размещают средства в депсертификаты. А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.

Правильно пишите, все завтра забираем, но а сами втихоря заносим))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:17

Игорь Алексеевич я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Внимательно все прочитал.
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:33

  vitaliian написав:Investor_K мы обсуждаем банки или обменки? Из банков валюту выносят, это неоспоримый факт. Карусель никак не поддерживает банковскую систему. Гривны у них и так навалом, и ещё несут, а кредитования нет. Ставки падают каждый сезон. Без кредитования банковская система это маршрутка без пассажиров.

Ви не зовсім розумієте, що насправді під капотом у цієї каруселі. Фактично НБУ продає людям валюту, але з затримкою у три місяці. Банки мають свій навар, вкладники свій, але і НБУ - свій - він продав валюту, , але насправді зв'язав грувню в банку, це по перше. По друге - валюта таки пішла комусь нетерплячому з обмінки по 41, а все це повториться лише через три місяці. І так по кругу
Востаннє редагувалось 1finanсier в Суб 21 січ, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:А як 25% витратимо, то...?
ИМХО пора буде зменшувати витрати.
  kuzmich написав:когда вливаний партнеров перестанет хватать на эту схему. А все пирамиды когда-то рассыпаются банкротами, главное вовремя выскочить с профитом,

Тому я планую забрати крайні депозити до середини грудня, тобто планую перестати заносити в середині вересня.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 січ, 2023 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:38

  1finanсier написав:Фактично НБУ продає людям валюту
почему не продать валюту сразу банкам? Они с удовольствием купят по 37 и продадут в кассах по 40. Зачем НБУ понадобилось через такую схему увеличивать портфель коротких депозитов? Если бы привлекали на год - два, вообще без вопросов, эдакий аналог валютных ОВГЗ. А так они сами себе создают дефицит валюты на ближайшие месяцы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 21:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:41

vitaliian Досвід 14 року показує, що в кожному банку був свій кишеньковий валютчик, який cкуповува всі $ в касі і продавав дорожче.
А так треба заманити народ в систему: наші ж люди не особливо довіряють владі і на рік понесли б на порядок менше грошей.
Дефіциту ніякого нема. Ще раз: допомога 3 млрд. / місяць (в т.ч. 1,5 млрд $), карусель поки 0,45 млрд. / місяць.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 січ, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:45

  Дюрі-бачі написав:vitaliian Досвід 14 року показує, що в кожному банку був свій кишеньковий валютчик, який cкуповува всі $ в касі і продавав дорожче.
А так треба заманити народ в систему: наші ж люди не особливо довіряють владі і на рік понесли б на порядок менше грошей.

В то что хотят дать людям заработать не верю, от слова совсем. Примеров приводить не буду, когда заработок даже тот что есть рубали, хотя бы учётные ставки 2020 и 2021 взять.

Замануха работает лучше сыра. Пока я оформлял депозит, в очереди сидело ещё несколько человек с той же задачей. Я тихонько спросил менеджера типа что так каждый день, он говорит не просто каждый день, а с прогрессией. Работают без обеда. На двери висит небольшой плакатик А1 и люди идут ручьем, как в церковь на Пасху.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 21:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 21:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Если бы не эти депозиты - то кто бы стал сейчас рисковать с банками?
Investor_K
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