Додано: Суб 21 січ, 2023 21:53

vitaliian написав: kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить. kuzmich написав: а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.



Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).



Поправьте в чём я ошибаюсь. спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).Поправьте в чём я ошибаюсь.

Да почти во всём))Не будет ни заморозок ни принудительных конвертаций - вы разве забыли что НБУ 3 месяца назад уже предложил полугодовой депо с обязательной конвертацией в гривну - теперь могут оставить только такой (никому не интересный) вид конвертационного депозита, либо же действительно, как предполагают коллеги, увеличить срок до 6 месяцев вместо 3 при неизменности остальных условий. Либо же - крайний вариант - просто отменить фиксированный курс и тогда конверт депо отпадут сами собой. Там, наверху, конечно понимают абсурдность ситуации когда в воюющей стране народ заигрался в валютно-банковские спекуляции и к весне начнет менять по ярду в месяц!