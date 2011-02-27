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vitaliian написав:В то что хотят дать людям заработать не верю от слова совсем. Примеров приводить не буду их слишком много и оффтоп.
Ще раз: люди заробляли значно більше на інших каруселях які неможливо повністю перекрити (зараз картковий туризм приносить 200-400% річних). Саме тому й дали альтернативу з набагато меншим заробітком (30-40% річних) для лінивих карусельщиків, як я.
vitaliian написав:kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.
Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).
Поправьте в чём я ошибаюсь.
Да почти во всём))
Не будет ни заморозок ни принудительных конвертаций - вы разве забыли что НБУ 3 месяца назад уже предложил полугодовой депо с обязательной конвертацией в гривну - теперь могут оставить только такой (никому не интересный) вид конвертационного депозита, либо же действительно, как предполагают коллеги, увеличить срок до 6 месяцев вместо 3 при неизменности остальных условий. Либо же - крайний вариант - просто отменить фиксированный курс и тогда конверт депо отпадут сами собой. Там, наверху, конечно понимают абсурдность ситуации когда в воюющей стране народ заигрался в валютно-банковские спекуляции и к весне начнет менять по ярду в месяц!
asti написав:увеличить срок до 6 месяцев вместо 3 при неизменности остальных условий. Либо же - крайний вариант - просто отменить фиксированный курс и тогда конверт депо отпадут сами собой. Там, наверху, конечно понимают абсурдность ситуации когда в воюющей стране народ заигрался в валютно-банковские спекуляции и к весне начнет менять по ярду в месяц!
вы же понимаете, что оттягивание сроков увеличивает долг, который нужно будет вернуть физлицам, найдутся игроки, которые и будут 6-месячные карусели крутить. Оттягивание сроков не решит проблемы. Меня уже насторожило, что почти все депо отдают купюрами с номерами подряд, и изредка старыми до 2017, это означает, что валюта для депо ввозится страну, а та что была в банках, вымывается в руки из системы или давно уже снята
Востаннє редагувалось kuzmich в Суб 21 січ, 2023 22:06, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Розглядаю поки що карусель, як можливість "відіграти" збитки від девала.
задай себе вопрос почему раньше когда было многокурсие такого аттракциона не было и вдруг он КОМУ ТО стал выгоден. Какая выгода продать тебе доллар па37,40?
Вижу два варианта (их конечно больше и скорее всего мои неправильные) 1. Когда портфель депозитов перевалит за какую-то сумму, например 1 ярд долларов, валютные вклады заморозят. Нет у НБУ валюты для всех желающих. Если бы она была, не было бы многокурсия. Обменки скучают от отсутствия клиентов. 2. При очередном девале выдадут гривной по оф.курсу, в итоге деньги покрутится под 0,3% годовых и заработок на комиссиях
asti написав:Там, наверху, конечно понимают абсурдность ситуации когда в воюющей стране народ заигрался в валютно-банковские спекуляции и к весне начнет менять по ярду в месяц!
и с чем вы спорите? Я описал сценарии, если все будет развиваться так как оно сейчас есть. Валюта у НБУ закончится, соответственно черный рынок недополучит доллара по 41 и курс улетит за 50, но и вкладчики долларов не получат (варианты: введут лимиты по 100 уе в месяц или гривной по левому курсу)
В этом случае казино в выигрыше. Банки бесплатно крутят деньги вкладчиков, а жадные вкладчики получают свой доллар по 37 с отсрочкой последнего транша на 27 месяцев.
Допускаю что эта карусель сделана ради отсрочки следующего витка девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 22:36, всього редагувалось 4 разів.
Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
щоб прокурити карусель, треба потім валюту продати, можна це робити, навіть не тримаючи валюту в руках, вносиш 100 000 К грн., через три місяці отримуєш 2700уе, 2500уе продаєш взад на депо, а 200уе на хліб насущний, і по новому колу.
vitaliian написав:Investor_K мы обсуждаем банки или обменки? Из банков валюту выносят, это неоспоримый факт. Карусель никак не поддерживает банковскую систему. Гривны у них и так навалом, и ещё несут, а кредитования нет. Ставки падают каждый сезон. Без кредитования банковская система это маршрутка без пассажиров.
основна відмінність від 2014..2015 що нема віддтоку валюти (гроші ригів і олігархів), система ніпель, навпаки є притік