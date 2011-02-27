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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:30

  flyman написав:щоб прокурити карусель, треба потім валюту продати
Андрюша, купил ты в банке по 37 через 3 месяца продал тому же банку по 40, откуда дельта, не от новых ли верующих.

Откуда бы она не была, бездонного финансирования Украины нет, то есть конец пирамиды предсказуем, там где видят реальные цифры. Единственный вариант - начать печатать доллары, чтобы всем хватило.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 22:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:32

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian поточна карусель дає всього 30% річних. В травні був тиждень, коли карусель принесла 50%. А в цілому за 4 місяці понад 200% прибутку

Для неработающей экономики 30% это космос
  Дюрі-бачі написав:vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців

мы же не знаем их целей. Если цель дать людям заработать, тогда да. А если цель кинуть тогда нет.

30% від 1% (нехай 2% коштів у системі БСУ)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:33

  Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні

в якийсь момент буде насичення, всі бажаючі увійдуть, і "матраси" свої випорожнять, і карусель буде в динамічній рівновазі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:36

  Evgeny написав:
  Investor_K написав:Банки на конвертах также зарабатывают.

Да, зарабатывают.

Думаю НБУ будет плавно прикрывать эту карусель.
Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.

Главное без резких движений что-бы наличный курс не оторвался от официального.

тоді треба знімати ВС і вернути банків до звичайної діяльності,
бо "заробляння на дельті % ОВДП - депозити чи ОВДП - рефінанс", або на комісіях від конверт - депо, це шлях БСУ та економіки внікуди.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:в якийсь момент буде насичення, всі бажаючі увійдуть, і "матраси" свої випорожнять, і карусель буде в динамічній рівновазі

Недооцінюєте Ви глибину матраців українців:
якщо тільки повернуть в карусель 10 млрд $ - це вже перевищує міжнародну допомогу.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 січ, 2023 22:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:42

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:в якийсь момент буде насичення, всі бажаючі увійдуть, і "матраси" свої випорожнять, і карусель буде в динамічній рівновазі

Недооцінюєте ви глибину матраців українців

Возможно это и есть смысл карусели - вытрусить матрасы. Сейчас матрасы сливают по 40 в обменки, а потом будут их снова наполнять, по 100уе в месяц. Чем не ОВГЗ? За 30 лет до сих пор ни одному финансовому гению не пришла идея как реально можно вытрусить матрасы населения. А попытки были.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 22:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:45

  vitaliian написав:
  flyman написав:щоб прокурити карусель, треба потім валюту продати
Андрюша, купил ты в банке по 37 через 3 месяца продал тому же банку по 40, откуда дельта, не от новых ли верующих.

Откуда бы она не была, бездонного финансирования Украины нет, то есть конец пирамиды предсказуем, там где видят реальные цифры. Единственный вариант - начать печатать доллары, чтобы всем хватило.

Ти ФОП ІТ, валюта заходить на рахунок від клієнта. Твої дії?

Варіан 1. Продати з рахункку ФОП за 36.6 і купити за 40.5 (і покласти в матрас)
Варіант 2. Морозити на рахунку ФОП до кращих часів (курс НБУ і готівковий десь поряд)
Варіант 3. Прокрутити на каруселі з мінімумом втрат (https://fi202x.blogspot.com/2022/12/blog-post.html)
Варіант 4. Ваш варіант.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:48

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:в якийсь момент буде насичення, всі бажаючі увійдуть, і "матраси" свої випорожнять, і карусель буде в динамічній рівновазі

Недооцінюєте ви глибину матраців українців:
якщо тільки повернуть в карусель 10 млрд $ - це вже перевищує міжнародну допомогу.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/

Не всі такі ризикові. Думаю, що 95% тупо тримають в кеші, а не в БСУ.
Їх і 100% річниї доходності у твердій валюті на каруселі не спокусять на валютний сєкас з банками.
Плюс прививка від СРСР (Йуліна тисяча, і то не всім).
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 січ, 2023 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:51

  flyman написав:Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:Їх і 100% річниї доходності у твердій валюті на каруселі не спокусять на валютний сєкас з банками.

Коли карткові туристи почали крутити по 200 млн. Є / тиждень, НБУ звернули на них увагу. При обсязі більше 400 млн. Є / тиждень - суттєво придушили.
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