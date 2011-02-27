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flyman написав:в якийсь момент буде насичення, всі бажаючі увійдуть, і "матраси" свої випорожнять, і карусель буде в динамічній рівновазі
Недооцінюєте ви глибину матраців українців
Возможно это и есть смысл карусели - вытрусить матрасы. Сейчас матрасы сливают по 40 в обменки, а потом будут их снова наполнять, по 100уе в месяц. Чем не ОВГЗ? За 30 лет до сих пор ни одному финансовому гению не пришла идея как реально можно вытрусить матрасы населения. А попытки были.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 січ, 2023 22:48, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:щоб прокурити карусель, треба потім валюту продати
Андрюша, купил ты в банке по 37 через 3 месяца продал тому же банку по 40, откуда дельта, не от новых ли верующих.
Откуда бы она не была, бездонного финансирования Украины нет, то есть конец пирамиды предсказуем, там где видят реальные цифры. Единственный вариант - начать печатать доллары, чтобы всем хватило.
Ти ФОП ІТ, валюта заходить на рахунок від клієнта. Твої дії?
Варіан 1. Продати з рахункку ФОП за 36.6 і купити за 40.5 (і покласти в матрас) Варіант 2. Морозити на рахунку ФОП до кращих часів (курс НБУ і готівковий десь поряд) Варіант 3. Прокрутити на каруселі з мінімумом втрат (https://fi202x.blogspot.com/2022/12/blog-post.html) Варіант 4. Ваш варіант.
Не всі такі ризикові. Думаю, що 95% тупо тримають в кеші, а не в БСУ. Їх і 100% річниї доходності у твердій валюті на каруселі не спокусять на валютний сєкас з банками. Плюс прививка від СРСР (Йуліна тисяча, і то не всім).
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 січ, 2023 22:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.