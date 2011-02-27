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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:55

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде.

берем типового заробітчанина:
полуниці в Польщі - відкинувся - зробив ремонт хати (трохи відклав "на пенсію", гробові ...) - полуниці в Польщі - відкинувся - ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:56

відчуй різницю

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Їх і 100% річниї доходності у твердій валюті на каруселі не спокусять на валютний сєкас з банками.

Коли карткові туристи почали крутити по 200 млн. Є / тиждень, НБУ звернули на них увагу. При обсязі більше 400 млн. Є / тиждень - суттєво придушили.

був ліміт 50К а потім почухали потилицю в НБУ і підняли до 100К, відчуй різницю
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 22:59

  vitaliian написав:kuzmich спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
  kuzmich написав:а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.

в РФ так і буде
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:отім почухали потилицю в НБУ і підняли до 100К, відчуй різни

Як я вже писав: в них є цільова сума для залучення в карусель. Я оцінюю її в 600 млн. $ / місяць але може бути і 820 (еквівалент щомісячної емісії 30 млрд. грн, яка була в кінці 2022). Після досягнення цілі карусель лагідно пригальмують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Після досягнення цілі карусель лагідно пригальмують.


Я тоже думаю, что на крайняк просто запретят дальнейшее их оформление.

Кстати, эти депо выгодны государству. По сути, мы помогаем конвертировать траншеи долларов в гривну.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:33

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:В то что хотят дать людям заработать не верю от слова совсем. Примеров приводить не буду их слишком много и оффтоп.

Ще раз: люди заробляли значно більше на інших каруселях які неможливо повністю перекрити (зараз картковий туризм приносить 200-400% річних). Саме тому й дали альтернативу з набагато меншим заробітком (30-40% річних) для лінивих карусельщиків, як я.

Ну так зараз чоловіку просто не так легко виїхати з пачкою карт щоб познімати евро з кожної в банкоматі за кордоном? :wink: Ото і вся лінь? А віддавати еквівалент десять к евро на картках якійсь жінці щоб вона все зробила, і привезла евро налом не вар'янт по якимось причинам?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:03

alex lem поїхати і привести Є не така ж і велика проблема. А от керувати десятками карт це важка робота
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:05

  vitaliian написав:Игорь Алексеевич я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.

Правильно сделаете и на ветке не будите паниковать...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:13

Я смотрю некоторых на др. ветках игнорируют и не отвечают на бред... Решили зайти сюда. Пошёл диалог и очередной бред, про казино...
Возможно увеличат срок до 6 мес, а потом плавно курсы сравняются. На этом всё и остановится. Но пришли, засрали ветку...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:18

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliian написав:Игорь Алексеевич я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.

Правильно сделаете и на ветке не будите паниковать...))

БудЕте. Вам на другой форум. Вы дверью ошиблись.
vitaliian
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