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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 січ, 2023 22:55
vitaliian написав: flyman написав:
Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде.
берем типового заробітчанина:
полуниці в Польщі - відкинувся - зробив ремонт хати (трохи відклав "на пенсію", гробові ...) - полуниці в Польщі - відкинувся - ...
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Додано: Суб 21 січ, 2023 22:56
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
Їх і 100% річниї доходності у твердій валюті на каруселі не спокусять на валютний сєкас з банками.
Коли карткові туристи почали крутити по 200 млн. Є / тиждень, НБУ звернули на них увагу. При обсязі більше 400 млн. Є / тиждень - суттєво придушили.
був ліміт 50К а потім почухали потилицю в НБУ і підняли до 100К, відчуй різницю
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flyman
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Додано: Суб 21 січ, 2023 22:59
vitaliian написав:kuzmich
спасибо, мне не хватило слов это людям объяснить.
kuzmich написав:
а это аккумулированная сумма за 3 месяца, которую нужно вернуть
А закончится карусель большим девалом, потому что с ростом пирамиды, одновременно будет нарастать и дефицит валюты.
Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).
Поправьте в чём я ошибаюсь.
в РФ так і буде
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Додано: Суб 21 січ, 2023 23:01
flyman написав:
отім почухали потилицю в НБУ і підняли до 100К, відчуй різни
Як я вже писав: в них є цільова сума для залучення в карусель. Я оцінюю її в 600 млн. $ / місяць але може бути і 820 (еквівалент щомісячної емісії 30 млрд. грн, яка була в кінці 2022). Після досягнення цілі карусель лагідно пригальмують.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 січ, 2023 23:16
Дюрі-бачі написав:
Після досягнення цілі карусель лагідно пригальмують.
Я тоже думаю, что на крайняк просто запретят дальнейшее их оформление.
Кстати, эти депо выгодны государству. По сути, мы помогаем конвертировать траншеи долларов в гривну.
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Andrey2512
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Додано: Суб 21 січ, 2023 23:33
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
В то что хотят дать людям заработать не верю от слова совсем. Примеров приводить не буду их слишком много и оффтоп.
Ще раз: люди заробляли значно більше на інших каруселях які неможливо повністю перекрити (зараз картковий туризм приносить 200-400% річних). Саме тому й дали альтернативу з набагато меншим заробітком (30-40% річних) для лінивих карусельщиків, як я.
Ну так зараз чоловіку просто не так легко виїхати з пачкою карт щоб познімати евро з кожної в банкоматі за кордоном?
Ото і вся лінь? А віддавати еквівалент десять к евро на картках якійсь жінці щоб вона все зробила, і привезла евро налом не вар'янт по якимось причинам?
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alex lem
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:03
alex lem поїхати і привести Є не така ж і велика проблема. А от керувати десятками карт це важка робота
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:05
vitaliian написав:Игорь Алексеевич
я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.
Правильно сделаете и на ветке не будите паниковать...))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:13
Я смотрю некоторых на др. ветках игнорируют и не отвечают на бред... Решили зайти сюда. Пошёл диалог и очередной бред, про казино...
Возможно увеличат срок до 6 мес, а потом плавно курсы сравняются. На этом всё и остановится. Но пришли, засрали ветку...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:18
Игорь Алексеевич написав: vitaliian написав:Игорь Алексеевич
я уже все занёс, теперь забираю. Точнее хочу забрать.
Правильно сделаете и на ветке не будите паниковать...))
БудЕте. Вам на другой форум. Вы дверью ошиблись.
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vitaliian
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