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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:19
kuzmich написав:
вы же понимаете, что оттягивание сроков увеличивает долг, который нужно будет вернуть физлицам
Про який борг іде мова?
Про той, що береш чужі, а повертаєш свої ?
Береш тимчасово, а повертаєш назавжди?
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sergey_sryvkin
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