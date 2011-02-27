Про який борг іде мова?
Про той, що береш чужі, а повертаєш свої ?
Береш тимчасово, а повертаєш назавжди?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:19
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:49
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:51
Додано: Нед 22 січ, 2023 01:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Да будуть вони працювати, поки йдуть активні бойові дії і "зп" 113К грн.
Почіпав дівчат в Приваті на знання мат частини конвертаційного депо.
Плавають по всіх темах. Але згадали, що це за депозит - багато військових наразі його оформлює.
Ті хто мають свою "30-тку" , там все інше - бухло, таксі. дорогі телефони , красівая жисть. Звичайно мова не за всіх, але в око кидається.
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