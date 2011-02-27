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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 00:19
kuzmich написав:
вы же понимаете, что оттягивание сроков увеличивает долг, который нужно будет вернуть физлицам
Про який борг іде мова?
Про той, що береш чужі, а повертаєш свої ?
Береш тимчасово, а повертаєш назавжди?
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:49
Дюрі-бачі написав:
поїхати і привести Є не така ж і велика проблема. А от керувати десятками карт це важка робота
А в чому важкiсть ?
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Danik
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Додано: Нед 22 січ, 2023 00:51
Danik написав: Дюрі-бачі написав:
поїхати і привести Є не така ж і велика проблема. А от керувати десятками карт це важка робота
А в чому важкiсть ?
Спробуйте, потім розповісте
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 22 січ, 2023 01:02
Дюрі-бачі написав:
Як я вже писав: в них є цільова сума для залучення в карусель.
Да будуть вони працювати, поки йдуть активні бойові дії і "зп" 113К грн.
Почіпав дівчат в Приваті на знання мат частини конвертаційного депо.
Плавають по всіх темах. Але згадали, що це за депозит - багато військових наразі його оформлює.
Ті хто мають свою "30-тку" , там все інше - бухло, таксі. дорогі телефони , красівая жисть. Звичайно мова не за всіх, але в око кидається.
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 04:09
asti написав:
Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))
а сколько карточные туристы за месяц прокручивают?
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mephala
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Додано: Нед 22 січ, 2023 04:14
Evgeny написав:
Объем вкладов физ лиц в банках в млн долларах ( эквивалент )
ноя.21 - 9 746 ( –14 )
дек.21 - 9 613 ( –133 )
янв.22 - 9 279 ( –334 )
фев.22 - 8 841 ( –438 )
мар.22 - 8 750 ( –91 )
апр.22 - 8 655 ( –96 )
май.22 - 8 582 ( –72 )
июн.22 - 8 474 ( –109 )
июл.22 - 8 318 ( –156 ) МИНИМУМ !!!
авг.22 - 8 338 ( 20 )
сен.22 - 8 389 ( 51 )
окт.22 - 8 601 ( 212 )
ноя.22 - 8 817 ( 217 )
дек.22 - 9 129 ( 312 )
До максимума за три года вклады могут за 2 месяца дорасти.
Но нужны ли банкам такие объемы валюты ?
вынос перед войной был просто огромен. значит своих людей таки предупредили.
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mephala
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