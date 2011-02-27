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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав: Меня уже насторожило, что почти все депо отдают купюрами с номерами подряд, и изредка старыми до 2017, это означает,

Щаслива ви людина
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:Не всі такі ризикові. Думаю, що 95% тупо тримають в кеші, а не в БСУ.

Так і є. 10-20 доларів купується в місяць на громадянина.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 08:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Треба покласти край картковому бізнесу!

вже ложиться той край.
почастішали об"яви по набору лохів в профільних технічних групах на ФБ,
валютчики самі визнають, раніш потік $ був значно більший від "молодих пацанов, що прощупали тему".
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:49

Goodman навпаки: туризм потроху зростає від серпневого дна. По всьому місту гральні автомати перекваліфікувались в iBox для прийому гривні
Дюрі-бачі
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