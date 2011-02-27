kuzmich написав: Меня уже насторожило, что почти все депо отдают купюрами с номерами подряд, и изредка старыми до 2017, это означает,
Щаслива ви людина
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 08:39
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Щаслива ви людина
Додано: Нед 22 січ, 2023 08:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так і є. 10-20 доларів купується в місяць на громадянина.
Додано: Нед 22 січ, 2023 08:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:49
Goodman навпаки: туризм потроху зростає від серпневого дна. По всьому місту гральні автомати перекваліфікувались в iBox для прийому гривні
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