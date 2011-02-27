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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 08:39
kuzmich написав: Меня уже насторожило, что почти все депо отдают купюрами с номерами подряд, и изредка старыми до 2017, это означает,
Щаслива ви людина
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Ромасик
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Додано: Нед 22 січ, 2023 08:43
flyman написав:Не всі такі ризикові. Думаю, що 95% тупо тримають в кеші, а не в БСУ.
Так і є. 10-20 доларів купується в місяць на громадянина.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 08:59
Investor_K написав:
Треба покласти край картковому бізнесу!
вже ложиться той край.
почастішали об"яви по набору лохів в профільних технічних групах на ФБ,
валютчики самі визнають, раніш потік $ був значно більший від "молодих пацанов, що прощупали тему".
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 09:49
Goodman навпаки: туризм потроху зростає від серпневого дна. По всьому місту гральні автомати перекваліфікувались в iBox для прийому гривні. Поки курс Євро зростає - ростуть й прибутки туристів.
Та й клуб 100к не конкурує в ніші Євро з туризмом
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:03
Дюрі-бачі написав:
Goodman навпаки: туризм потроху зростає від серпневого дна. По всьому місту гральні автомати перекваліфікувались в iBox для прийому гривні.
це не більше, ніж здавачі арендованих площ, віднайшли собі надійного арендатора, в мене приклад, було відділення приватбанку в прохідному місці і на червоній лінії - замість нього Київський мясокомбінат впер свій магазин.
ПУМБа віднедавна теж залізла в IBOx, що думати сторонньому спостерігачу?
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:09
Дюрі-бачі написав:alex lem
поїхати і привести Є не така ж і велика проблема. А от керувати десятками карт це важка робота
і шо студенти
цінять вашу роботу
чи кажуть що їхня бабця теж може це робити?
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J
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:09
Goodman написав:
в мене приклад, було відділення приватбанку в прохідному місці
приват корпоративный банк. Для пэрэсичного там такие комиссии, только упоротый идиот согласится. Отделу по работе с корпоративными клиентами не нужны отделения.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:13
vitaliian написав:
приват корпоративный банк. Для пэрэсичного там такие комиссии, только упоротый идиот согласится. Отделу по работе с корпоративными клиентами не нужны отделения.
приведите примери, как можно похудеть в примате пересичному?
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:24
J я вже давно не співвласник туристичної компанії. Кажу ж: туризм для молодих і активних. Для старих і лінивих клуб 100к
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:30
Goodman написав: vitaliian написав:
приват корпоративный банк. Для пэрэсичного там такие комиссии, только упоротый идиот согласится. Отделу по работе с корпоративными клиентами не нужны отделения.
приведите примери, как можно похудеть в примате пересичному?
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