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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:30
Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).
Поправьте в чём я ошибаюсь.[/quote]
" что то подобное было в надра" .Один банк и во всех банках одновременно , после того как пол года бакс стабильный , разница есть . Для начала можно просто увеличить сроки депо , отодвинуть кипишь , по ходу ещё что то придумать .
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Frez
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:32
Goodman написав: це не більше, ніж здавачі арендованих площ, віднайшли собі надійного арендатора, в мене приклад, було відділення приватбанку в прохідному місці і на червоній лінії - замість нього Київський мясокомбінат впер свій магазин.
що думати сторонньому спостерігачу?
М'яса більше їсти стали?
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Ромасик
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Додано: Нед 22 січ, 2023 10:33
Frez написав:
после того как пол года бакс стабильный , разница есть .
"бакс стабильный" означает одинаковый курс межбанка и черного рынка, бери где угодно в любом количестве.
Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 11:02
Investor_K написав:
Внимательно все прочитал.
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
У тебе що там, заїло, ІНВЕШТОР?!
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asti
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Додано: Нед 22 січ, 2023 11:10
vitaliian написав:
Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.
все правильно , для каруселі відкрив діджітал KDV $ , хай все падає туди ,
віддадуть і поміняю по 50
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 11:11
asti написав:
У тебе що там, заїло, ІНВЕШТОР?!
людина азартна, може втягнутися і легко переступити межу фінмониторінга.
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14
vitaliian "торгуется на 3 грн дороже" , и ни шага вправо или влево . "стабильный" если так можно сказать , в условиях войны и на нашей территории .Война скоро год идёт , "стабильность" последние пол года , после того как включили карусели . Если резко отключить карусели , то и та "стабильность" может исчезнуть .Так что лучше семь раз отмерять , перед тем как отрезать .
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Frez
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