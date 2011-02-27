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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:30

Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.[/quote]
" что то подобное было в надра" .Один банк и во всех банках одновременно , после того как пол года бакс стабильный , разница есть . Для начала можно просто увеличить сроки депо , отодвинуть кипишь , по ходу ещё что то придумать .
Frez
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Goodman написав: це не більше, ніж здавачі арендованих площ, віднайшли собі надійного арендатора, в мене приклад, було відділення приватбанку в прохідному місці і на червоній лінії - замість нього Київський мясокомбінат впер свій магазин.
що думати сторонньому спостерігачу?

М'яса більше їсти стали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:33

  Frez написав:после того как пол года бакс стабильный , разница есть .
"бакс стабильный" означает одинаковый курс межбанка и черного рынка, бери где угодно в любом количестве.

Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:02

  Investor_K написав:Внимательно все прочитал.
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
У тебе що там, заїло, ІНВЕШТОР?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.


все правильно , для каруселі відкрив діджітал KDV $ , хай все падає туди ,
віддадуть і поміняю по 50
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:У тебе що там, заїло, ІНВЕШТОР?!

людина азартна, може втягнутися і легко переступити межу фінмониторінга.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14

vitaliian "торгуется на 3 грн дороже" , и ни шага вправо или влево . "стабильный" если так можно сказать , в условиях войны и на нашей территории .Война скоро год идёт , "стабильность" последние пол года , после того как включили карусели . Если резко отключить карусели , то и та "стабильность" может исчезнуть .Так что лучше семь раз отмерять , перед тем как отрезать .
Frez
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:32

Frez конечно карусель на пользу, я 2мя руками "за", вопрос хватит ли валюты так щедро раздавать всем желающим, если на ЧР ее не хватает (отсюда и разница курсов). Не может в одном месте хватать, а рядом в другом не хватать. Полагаю что и в 1м месте её нет. Каруселью потрошат матрасы. Курс 37,3 это приманка

Ещё один аргумент, зачем курс 37,3 сделали таким доступным для всех и каждого, можно было бы организовать междусобойчик, нужным людям продавать по 37,3 остальным по 41? Потому что нужных людей кидать нельзя, а пэрэсичного можно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:45

vitaliian ми знаємо верхню межу щедрості і знаємо поточний попит. Поки є солідний запас
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:47

  Дюрі-бачі написав:vitaliian ми знаємо верхню межу щедрості і знаємо поточний попит. Поки є солідний запас

Другими словами, валюты достаточно накормить каждую обменку под крышу. Не верю © обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30
vitaliian
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