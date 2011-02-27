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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:03

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian ми знаємо верхню межу щедрості і знаємо поточний попит. Поки є солідний запас

Другими словами, валюты достаточно накормить каждую обменку под крышу. Не верю © обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30

почему тогда они купили по 20 генераторы которые на алиекспресс любому желающему продают по 10 ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:12

Блин, набежали валютчики, засрали тему
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:23

  Investor_K написав:Треба покласти край картковому бізнесу!

А от Клуб 100 К має існувати і надалі. Щоб хлопці з ЗСУ мали можливість отримувати додаткові бонуси тут, в Україні.

так, це не справедливо, шастати картковим туристам коли М1860, вони що самі рижі?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:25

  Frez написав:Дальше мои варианты, либо заморозка вкладов в валюте (не самый плохой вариант кстати, 2-3 года и вклад вероятно вернут, что то подобное было в надра, родственницы где то год забирала вклад по 100уе в месяц). Либо принудительная конвертация в гривну (конечно по нерыночному курсу).

Поправьте в чём я ошибаюсь.

" что то подобное было в надра" .Один банк и во всех банках одновременно , после того как пол года бакс стабильный , разница есть . Для начала можно просто увеличить сроки депо , отодвинуть кипишь , по ходу ещё что то придумать .[/quote]
тема зачахне як тільки оф. курс наблизиться до готівкового
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:26

  J написав:почему тогда они купили по 20 генераторы которые на алиекспресс любому желающему продают по 10 ?
потому что объёма рынка генераторов и темпа его насыщения никто не знает, купив даже па 10 можно попасть на несколько лет их последующей реализации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:27

  vitaliian написав:
  Frez написав:после того как пол года бакс стабильный , разница есть .
"бакс стабильный" означает одинаковый курс межбанка и черного рынка, бери где угодно в любом количестве.

Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.

думаю, одна із причин контрабас, те що на таможні "пчоли проти мьода", слабо віриться
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Можно к вам в карисель?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

vitaliian написав:Не верю обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30

Тому що по 37.30 можна отримати тільки через три місяці :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:34

Тітани мислі зібралися на уікендний мозговий штурм. Я б сказав шістдесятники. Від 60к.:)
Будуть чи ні каруселі далі їхать. Чи заскриплять.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:38

  beee написав:Можно к вам в карисель?

Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Investor_K
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