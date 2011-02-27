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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  beee написав:Можно к вам в карисель?

Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:09

Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:16

  beee написав:Можно к вам в карисель?

карусель-курусель, кто прісєль, тот успєль,
пріході на наш карусєль (вспомнілося з дєцкого дєтства)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Боливар всех не вынесет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:19

  beee написав:
Investor_K написав:
  beee написав:Можно к вам в карисель?

Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю

ВРЖН В-ви цикавише
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:20

  evgr написав:Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.

а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  beee написав:
Investor_K написав:[quote="5532962:beee"]Можно к вам в карисель?

Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю

ВРЖН В-ви цикавише[/quote]Не на часі
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

vitaliian написав: Долларов люто не хватает.

Сколько вам не хватает? Я продам.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:Блин, набежали валютчики, засрали тему
Это же прекрасно!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  evgr написав:Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.

а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
И мну
Ромасик
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