|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:39
Investor_K написав: beee написав:
Можно к вам в карисель?
Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю
-
beee
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:09
Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...
И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.
-
evgr
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 29.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:16
beee написав:
Можно к вам в карисель?
карусель-курусель, кто прісєль, тот успєль,
пріході на наш карусєль (вспомнілося з дєцкого дєтства)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2606 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:19
Боливар всех не вынесет.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8351
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:19
beee написав: Investor_K написав: beee написав:
Можно к вам в карисель?
Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю
ВРЖН В-ви цикавише
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2606 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:20
evgr написав:
Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...
И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.
а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2606 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 22 січ, 2023 13:26
flyman написав: beee написав:
Investor_K написав:[quote="5532962:beee"]Можно к вам в карисель?
Нельзя. Нам конкуренты не нужны.
Спрыгиваю
ВРЖН В-ви цикавише[/quote]Не на часі
-
beee
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:24
vitaliian написав: Долларов люто не хватает.
Сколько вам не хватает? Я продам.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5743
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:27
mustbe написав:Блин, набежали валютчики, засрали тему
Это же прекрасно!
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5743
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30
flyman написав: evgr написав:
Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...
И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.
а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
И мну
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5743
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54003
|
|
|5
|25689
|
|
|3
|6531
|
|