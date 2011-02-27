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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  evgr написав:Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.

а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
И мну
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

  vitaliian написав:обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30


по 37,3 продают то любому только вот срок сделки по покупке три месяца а не 2-3 минуты как это происходит в обменке.
обменки не дурные получать 8% за три месяца. ту же штуку баксов за эти три месяца они прокрутят **надцать раз получив в итоге намного больше 8%
обменки держат спред где то 0,5%. даже прокрутив тыщу раз в день за три месяца это выходит 45%
ну да. у них есть накладные расходы. но в итоге все равно будет больше 8%. так что не нужно про дурных по 40 когда за углом по 37,3
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:47

  Ромасик написав:
vitaliian написав: Долларов люто не хватает.

Сколько вам не хватает? Я продам.

flyman
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  #<1 ... 519520521522
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