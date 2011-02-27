И мну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30
по 37,3 продают то любому только вот срок сделки по покупке три месяца а не 2-3 минуты как это происходит в обменке.
обменки не дурные получать 8% за три месяца. ту же штуку баксов за эти три месяца они прокрутят **надцать раз получив в итоге намного больше 8%
обменки держат спред где то 0,5%. даже прокрутив тыщу раз в день за три месяца это выходит 45%
ну да. у них есть накладные расходы. но в итоге все равно будет больше 8%. так что не нужно про дурных по 40 когда за углом по 37,3
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:47
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:35
Цікаво,"карусельщики", якою часткою в % свого капіталу ризикуєте, тобто вклали в конвертдепозити? Я приблизно 30%, вважаю для себе достатньо, міняв чисто гривню.
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:43
Манит манит манит кагусель
В путешествие по замкнутому к'угу,
Дагит дагит дагит кагусель
То надежду то банальное: "нет гривны!"
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:44
Біля 50% наявних заощаджень.
З них:
- Відсотків 50% - долар з-під матрасу;
- Відсотків 25% - осінні пайки, що повертаються та перевкладаються;
- Відсотків 25% - поточна гривня.
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:50
не виддадуть
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:55
К слову, на этой неделе НБУ в очередной раз
продал на 715 миллионов долларов больше чем купил...
Рука Пышного невольно потянулась к ручнику//)
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