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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  evgr написав:Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.

а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
И мну
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

  vitaliian написав:обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30


по 37,3 продают то любому только вот срок сделки по покупке три месяца а не 2-3 минуты как это происходит в обменке.
обменки не дурные получать 8% за три месяца. ту же штуку баксов за эти три месяца они прокрутят **надцать раз получив в итоге намного больше 8%
обменки держат спред где то 0,5%. даже прокрутив тыщу раз в день за три месяца это выходит 45%
ну да. у них есть накладные расходы. но в итоге все равно будет больше 8%. так что не нужно про дурных по 40 когда за углом по 37,3
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:47

  Ромасик написав:
vitaliian написав: Долларов люто не хватает.

Сколько вам не хватает? Я продам.

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:35

Цікаво,"карусельщики", якою часткою в % свого капіталу ризикуєте, тобто вклали в конвертдепозити? Я приблизно 30%, вважаю для себе достатньо, міняв чисто гривню.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:43

Манит манит манит кагусель
В путешествие по замкнутому к'угу,
Дагит дагит дагит кагусель
То надежду то банальное: "нет гривны!"
:) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:44

Біля 50% наявних заощаджень.

З них:
- Відсотків 50% - долар з-під матрасу;
- Відсотків 25% - осінні пайки, що повертаються та перевкладаються;
- Відсотків 25% - поточна гривня.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:50

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.


все правильно , для каруселі відкрив діджітал KDV $ , хай все падає туди ,
віддадуть і поміняю по 50


не виддадуть
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:55

К слову, на этой неделе НБУ в очередной раз
продал на 715 миллионов долларов больше чем купил...

Рука Пышного невольно потянулась к ручнику//)
asti
 
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  #<1 ... 519520521522
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