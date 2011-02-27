RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 520521522523>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  evgr написав:Рассовал по банкам январские кусочки, только думал продавать наличную валюту и заводить на счета для февраля - и тут такая дискуссия...

И спрыгивать с карусели жалко, и голова, боюсь, закружится.

а мну дєньгі кончілися, а ще стільки банків не освоєних, біда-біда
И мну
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:30

  vitaliian написав:обменки не такие дурные покупать по 40 то что за углом любому желающему продают по 37,30


по 37,3 продают то любому только вот срок сделки по покупке три месяца а не 2-3 минуты как это происходит в обменке.
обменки не дурные получать 8% за три месяца. ту же штуку баксов за эти три месяца они прокрутят **надцать раз получив в итоге намного больше 8%
обменки держат спред где то 0,5%. даже прокрутив тыщу раз в день за три месяца это выходит 45%
ну да. у них есть накладные расходы. но в итоге все равно будет больше 8%. так что не нужно про дурных по 40 когда за углом по 37,3
mephala
 
Повідомлень: 7823
З нами з: 07.04.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:47

  Ромасик написав:
vitaliian написав: Долларов люто не хватает.

Сколько вам не хватает? Я продам.

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:35

Цікаво,"карусельщики", якою часткою в % свого капіталу ризикуєте, тобто вклали в конвертдепозити? Я приблизно 30%, вважаю для себе достатньо, міняв чисто гривню.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 48
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:43

Манит манит манит кагусель
В путешествие по замкнутому к'угу,
Дагит дагит дагит кагусель
То надежду то банальное: "нет гривны!"
:) :)
asti
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:44

Біля 50% наявних заощаджень.

З них:
- Відсотків 50% - долар з-під матрасу;
- Відсотків 25% - осінні пайки, що повертаються та перевкладаються;
- Відсотків 25% - поточна гривня.
evgr
 
Повідомлень: 38
З нами з: 29.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:50

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Если ЧР торгуется на 3 грн дороже, на "стабильность" это не похоже. Оба курса нерыночные. Долларов люто не хватает. Как отключат карусель, ЧР без подпиток взлетит выше 50.


все правильно , для каруселі відкрив діджітал KDV $ , хай все падає туди ,
віддадуть і поміняю по 50


не виддадуть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5025
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:55

К слову, на этой неделе НБУ в очередной раз
продал на 715 миллионов долларов больше чем купил...

Рука Пышного невольно потянулась к ручнику//)
asti
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:53

asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
demichh
 
Повідомлень: 2846
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?
ihorsic
 
Повідомлень: 789
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 520521522523>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54008
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25690
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1401)
22.01.2023 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.