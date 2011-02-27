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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:30

  ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?

Якщо валюта у банківській системі - то це вже ризик. То нехай вже краще на каруселі.


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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:36

  ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?

Альфа вже крутить ваші бакси на каруселі. За ще два роки дохід у альфи буде більше чим ваші несчастні 5% річних разів зо 20.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:52

  demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:00

  asti написав:
  demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!

В этой схеме линяют тока конечные лохи, которые скупают валюту в матрас. У моего знакомого обменник, говорит, что гребут в матрас пуще прежнего.
А все остальные на каруселе в шоколаде. НБУ продаёт валюту по курсу, по которому всё равно продал бы, но при этом ваша гривна теряется в банковской системе на три месяца. Потом валюта попадает на ЧР, и таким образом сдерживает крус от 50 или 60. Банки зарабатывают на комиссиях. Да и матрасы жирных свинорылов вытрушиваются на карусель.
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