|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:30
ihorsic написав:
Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?
Якщо валюта у банківській системі - то це вже ризик. То нехай вже краще на каруселі.
СТРЬОМНО
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8354
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:36
ihorsic написав:
Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?
Альфа вже крутить ваші бакси на каруселі. За ще два роки дохід у альфи буде більше чим ваші несчастні 5% річних разів зо 20.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:52
demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3203
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:00
asti написав: demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!
В этой схеме линяют тока конечные лохи, которые скупают валюту в матрас. У моего знакомого обменник, говорит, что гребут в матрас пуще прежнего.
А все остальные на каруселе в шоколаде. НБУ продаёт валюту по курсу, по которому всё равно продал бы, но при этом ваша гривна теряется в банковской системе на три месяца. Потом валюта попадает на ЧР, и таким образом сдерживает крус от 50 или 60. Банки зарабатывают на комиссиях. Да и матрасы жирных свинорылов вытрушиваются на карусель.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:33
mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему.
І 20% завжди тримати в матраці на чорний день
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:36
Дюрі-бачі написав:mogicanin1986
зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему
100 % вкладати точно не можна.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8354
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:40
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:mogicanin1986
зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему
100 % вкладати точно не можна.
99% - норм
коли карусель закриють, то будете лікті гризти що не вклали 100%
Востаннє редагувалось deneg net
в Нед 22 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:46
deneg net написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:mogicanin1986
зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему
100 % вкладати точно не можна.
99% - норм
Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16455
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:49
vitaliian написав:
Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.
А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются.
Я с июля в каруселе.
На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 січ, 2023 19:52
emeta написав:
То у вас проблема із замовленням валюти на горячці чи з отриманням коштів на відділенні? Вам передзвонять за день-два до закінчення і запросять.
Поки проблем у видачі не помічено
В мене закінчення 27-го, дзвонив 20-го, щоб замовити заздалегідь. Але на гарячці сказали, що замовлення немає, приходьте на відділення і питайте.
Востаннє редагувалось Nick_D
в Нед 22 січ, 2023 20:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Nick_D
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 04.01.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54009
|
|
|5
|25691
|
|
|3
|6533
|
|