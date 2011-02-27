RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 521522523524>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:30

  ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?

Якщо валюта у банківській системі - то це вже ризик. То нехай вже краще на каруселі.


СТРЬОМНО
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:36

  ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?

Альфа вже крутить ваші бакси на каруселі. За ще два роки дохід у альфи буде більше чим ваші несчастні 5% річних разів зо 20.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:52

  demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!
asti
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:00

  asti написав:
  demichh написав:asti
Так всеравно помощь (кредиты) менять на гривны нужно для потребностей бюджета.
Ну вообще-то по хорошему эти кредиты, гранты и другая помощь должны продаваться импортерам по сладкому курсу чтобы в стране была ценовая стабильность, а не ради доходов
барыг-карусельщиков!

В этой схеме линяют тока конечные лохи, которые скупают валюту в матрас. У моего знакомого обменник, говорит, что гребут в матрас пуще прежнего.
А все остальные на каруселе в шоколаде. НБУ продаёт валюту по курсу, по которому всё равно продал бы, но при этом ваша гривна теряется в банковской системе на три месяца. Потом валюта попадает на ЧР, и таким образом сдерживает крус от 50 или 60. Банки зарабатывают на комиссиях. Да и матрасы жирных свинорылов вытрушиваются на карусель.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:33

mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему.
І 20% завжди тримати в матраці на чорний день
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 29.07.22
Подякував: 36 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:36

  Дюрі-бачі написав:mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему

100 % вкладати точно не можна.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:40

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему

100 % вкладати точно не можна.

99% - норм
коли карусель закриють, то будете лікті гризти що не вклали 100%
Востаннє редагувалось deneg net в Нед 22 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:46

  deneg net написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему

100 % вкладати точно не можна.

99% - норм

Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:49

  vitaliian написав:Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.

А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются.
Я с июля в каруселе.
На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:52

  emeta написав:То у вас проблема із замовленням валюти на горячці чи з отриманням коштів на відділенні? Вам передзвонять за день-два до закінчення і запросять.
Поки проблем у видачі не помічено

В мене закінчення 27-го, дзвонив 20-го, щоб замовити заздалегідь. Але на гарячці сказали, що замовлення немає, приходьте на відділення і питайте.
Востаннє редагувалось Nick_D в Нед 22 січ, 2023 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 04.01.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 521522523524>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54009
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.