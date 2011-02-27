Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.
Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.
Тут перше бажання "відігратися" в казино БСУ. Крілячий податок, низькі ставки депозитів ( ОВДП теж), що не перекривають ні девал, ні інфлєц.