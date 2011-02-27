RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 522523524525526>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:00

  asti написав:К слову, на этой неделе НБУ в очередной раз
продал на 715 миллионов долларов больше чем купил...

Рука Пышного невольно потянулась к ручнику//)

Можна подумати, що він сам вирішує, коли зривати стоп-кран
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:16

  deneg net написав:
  vitaliian написав:Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.

А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются.
Я с июля в каруселе.
На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной

Мне приятель из ммм 2011 тоже самое говорил. Сначала никто не верил, а теперь все его друзья и родственники там.

Зображення
صور

Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16460
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:27

  vitaliian написав:
  deneg net написав:
  vitaliian написав:Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.

А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются.
Я с июля в каруселе.
На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной

Мне приятель из ммм 2011 тоже самое говорил. Сначала никто не верил, а теперь все его друзья и родственники там.

Зображення
صور

Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.

Тут перше бажання "відігратися" в казино БСУ.
Крілячий податок, низькі ставки депозитів ( ОВДП теж), що не перекривають ні девал, ні інфлєц.

А далі гра затягує.

Тут "відігрався", або "виграв", і треба виходити з каруселі. Ще рано, тільки другий оберт,
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/199.html
а треба хоча б чотири.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему

100 % вкладати точно не можна.
Я б і 10% не вкладував би
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5748
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:46

  Ромасик написав:
Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:mogicanin1986 зараз 40% в каруселі. Для себе визначив ліміт: не вкладати більше 50% в будь-яку схему

100 % вкладати точно не можна.
Я б і 10% не вкладував би

А якщо реально?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:21

  deneg net написав:
  ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?

Альфа вже крутить ваші бакси на каруселі. За ще два роки дохід у альфи буде більше чим ваші несчастні 5% річних разів зо 20.

А хто ж знав що буде активна фаза війни, Алла(Сєня) стане некошерним(хитрожопим) банком і буде такий ,,атракціон неписаної щедрості,, від НБУ з соц депо? І тоді ж скурвилися, депо в валюті стали по 0,01 прОценту...
alex lem
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У мене теж є депозит 5 річний.
Відкрив 2020. Ще у січні до ковіду та війни. Таке...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29

Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 29.07.22
Подякував: 36 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:29

  deneg net написав:
  vitaliian написав:Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.

А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются.
Я с июля в каруселе.
На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной

Та да. В одній банці в начальниці відділення телефон обмінки яка поряд з їх відділенням. ,,Та ми самі вложились в такі депо.,, При мені звонила, хотіла помогти мені сдать долари щоб я вложився в них на депо. Хоч я й сам вже туди звонив і як Ванга їй наперед курс прийому сказав. :D Через кілька днів в інших гарну суму здав по кращому курсу.
alex lem
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:30

  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 522523524525526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54010
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.