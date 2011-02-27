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Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.
Я хоть и сам там, но строго об этом молчу и своё окружение не затягиваю. Если друзья на этом заработают, спасибо не скажут. А если потеряют, я буду виноват до конца жизни. Потом ещё и на могилке будут вспоминать.
Тут перше бажання "відігратися" в казино БСУ. Крілячий податок, низькі ставки депозитів ( ОВДП теж), що не перекривають ні девал, ні інфлєц.
ihorsic написав:Добре а що буде зі звичайними валютними депо? В мене альфовським п'ятирічним ще два роки лежать. 😃😃😃 І куди тоді подітись як не в карусель? ОВДП?
Альфа вже крутить ваші бакси на каруселі. За ще два роки дохід у альфи буде більше чим ваші несчастні 5% річних разів зо 20.
А хто ж знав що буде активна фаза війни, Алла(Сєня) стане некошерним(хитрожопим) банком і буде такий ,,атракціон неписаної щедрості,, від НБУ з соц депо? І тоді ж скурвилися, депо в валюті стали по 0,01 прОценту...
vitaliian написав:Шоб Когда заморозят на выпивку хватило.
А если карусель просто закроют, то те кто вложился на 5% точно с горя сопьются. Я с июля в каруселе. На меня в банках смотрели, как на смертника, а теперь сами сотрудники катаются по полной
Та да. В одній банці в начальниці відділення телефон обмінки яка поряд з їх відділенням. ,,Та ми самі вложились в такі депо.,, При мені звонила, хотіла помогти мені сдать долари щоб я вложився в них на депо. Хоч я й сам вже туди звонив і як Ванга їй наперед курс прийому сказав. Через кілька днів в інших гарну суму здав по кращому курсу.