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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:36

  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

:D Ще й в гривні маленький в ЛЮТОМУ 22-го на 12 прОцентів річних :mrgreen: ,,Жизнь-боль,,. :D
,,Вайны нибудет,, рука/лицо. Оце хоч в каруселях трохи відтанцював...
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:37

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

:D Ще й в гривні маленький в ЛЮТОМУ 22-го на 12 прОцентів річних :mrgreen: ,,Жизнь-боль,,. :D
,,Вайны нибудет,, рука/лицо. Оце хоч в каруселях трохи відтанцював...

Тоді закликали готуватись до травневих шашликів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Тоді закликали готуватись до травневих шашликів.

уже не шашлики в голові

"Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий."
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:49

Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:51

  alex lem написав:Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...

Це для молоді 60-
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:52

Investor_K а вам сколько?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:54

  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

https://youtu.be/LHw_DD0dYb4
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:54

  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:55

  Investor_K написав:
  alex lem написав:Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...

Це для молоді 60-

Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:59

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.

Інфляція долара долар ням-ням
flyman
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