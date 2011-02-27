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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 21:36
Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Ще й в гривні маленький в ЛЮТОМУ 22-го на 12 прОцентів річних
,,Жизнь-боль,,.
,,Вайны нибудет,, рука/лицо. Оце хоч в каруселях трохи відтанцював...
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:37
alex lem написав:
Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Ще й в гривні маленький в ЛЮТОМУ 22-го на 12 прОцентів річних
,,Жизнь-боль,,.
,,Вайны нибудет,, рука/лицо. Оце хоч в каруселях трохи відтанцював...
Тоді закликали готуватись до травневих шашликів.
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Investor_K
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:41
Investor_K написав:
Тоді закликали готуватись до травневих шашликів.
уже не шашлики в голові
"Отвечая на вопрос о пополнении личного состава украинской армии, Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий."
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:49
Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:51
alex lem написав:
Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...
Це для молоді 60-
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Investor_K
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:52
Investor_K а вам сколько?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:54
vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
Та вже й не памятаю.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:55
Investor_K написав: alex lem написав:
Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...
Це для молоді 60-
Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 21:59
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.
Інфляція долара долар ням-ням
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