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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:01

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

Головне не забути, де депозити каруселять
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:01

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.

Інфляція долара долар ням-ням

То не головний ризик
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Ну все. Після нашої перемоги заберете.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:
  Investor_K написав:
  alex lem написав:Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...

Це для молоді 60-

Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього? :wink:
Не молодим же гинути
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:08

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...

Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.

Інфляція долара долар ням-ням

Житло в Маріуполі або куди може прилетіть, краще вкладення?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:20

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 січ, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:36

  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:40

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

а памятаете як казали що вам 99 ?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього?


Там діда ломають за непокору поліцяям.
Тре діду за поведінкою слідкувати, тим більше кричить в кінці , знесилений - Чорт з Вами,давайте вже ту повістку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:57

Шо вы тут смуту затеваете против карусели? Хто и шо у вас собирается забирать? После покупки валюты на межбанке у вас обычный депозит, который гарантируется законом. Если и будут блочить депозиты, то все к ряду. Но, это сейчас невозможно ни с правовой позиции ни с позиции статуса государства. Сейчас Украина находится под микроскопом, и произвести такой беспредел - это равносильно самоубийству. В худшем случае карусель закроют или поменяют условия, но не выдавать деньги с депозитов - это фантазии параноиков.
В общем понятно одно: кто нищеброд и не может кататься на карусели, те стали ИПСО
deneg net
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