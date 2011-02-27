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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 22:01
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
Та вже й не памятаю.
Головне не забути, де депозити каруселять
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:01
flyman написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.
Інфляція долара долар ням-ням
То не головний ризик
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:05
Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Ну все. Після нашої перемоги заберете.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:07
alex lem написав: Investor_K написав: alex lem написав:
Головне не догратися в клЮбі 100 як воєнком раптом висадить з каруселів, щоб було за що купить фліски там, одяг, обувку добру...
Це для молоді 60-
Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього?
Не молодим же гинути
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:08
flyman написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Це не гірше, ніж інвестиція в нерухомість. Принаймні.
Інфляція долара долар ням-ням
Житло в Маріуполі або куди може прилетіть, краще вкладення?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:20
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 22 січ, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:36
vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
65+
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:40
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
Та вже й не памятаю.
а памятаете як казали що вам 99 ?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:40
alex lem написав:
Не бачили в тирнеті як двоє поліцаєв діда під 60 років в гаражах ломали в Кировоградській області на мобілізацію і жінки просили за нього?
Там діда ломають за непокору поліцяям.
Тре діду за поведінкою слідкувати, тим більше кричить в кінці , знесилений - Чорт з Вами,давайте вже ту повістку.
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Goodman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 22:57
Шо вы тут смуту затеваете против карусели? Хто и шо у вас собирается забирать? После покупки валюты на межбанке у вас обычный депозит, который гарантируется законом. Если и будут блочить депозиты, то все к ряду. Но, это сейчас невозможно ни с правовой позиции ни с позиции статуса государства. Сейчас Украина находится под микроскопом, и произвести такой беспредел - это равносильно самоубийству. В худшем случае карусель закроют или поменяют условия, но не выдавать деньги с депозитов - это фантазии параноиков.
В общем понятно одно: кто нищеброд и не может кататься на карусели, те стали ИПСО
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deneg net
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