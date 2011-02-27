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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

А Щербицкого помните?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:24

  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Тобто евакуація посольств і попередження ЦРУ про наступ для вас не аргумент? Дивуюся нашим людям: нерези ОВДП продавали зі збитками, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

А Щербицкого помните?

Якого там Щербицького - він ще Скоропадського пам'ятає! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26

  asti написав:, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:40

  vitaliian написав:
  asti написав:, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.

прикинь, ще й Україна буде, і ФГВФО
flyman
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