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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 січ, 2023 22:57
Шо вы тут смуту затеваете против карусели? Хто и шо у вас собирается забирать? После покупки валюты на межбанке у вас обычный депозит, который гарантируется законом. Если и будут блочить депозиты, то все к ряду. Но, это сейчас невозможно ни с правовой позиции ни с позиции статуса государства. Сейчас Украина находится под микроскопом, и произвести такой беспредел - это равносильно самоубийству. В худшем случае карусель закроют или поменяют условия, но не выдавать деньги с депозитов - это фантазии параноиков.
В общем понятно одно: кто нищеброд и не может кататься на карусели, те стали ИПСО
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:20
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
Та вже й не памятаю.
А Щербицкого помните?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:24
Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Тобто евакуація посольств і попередження ЦРУ про наступ для вас не аргумент? Дивуюся нашим людям: нерези ОВДП продавали зі збитками, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
а вам сколько?
Та вже й не памятаю.
А Щербицкого помните?
Якого там Щербицького - він ще Скоропадського пам'ятає!
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26
asti написав:
, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:40
vitaliian написав: asti написав:
, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.
прикинь, ще й Україна буде, і ФГВФО
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flyman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:59
asti написав: Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem
колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Тобто евакуація посольств і попередження ЦРУ про наступ для вас не аргумент? Дивуюся нашим людям: нерези ОВДП продавали зі збитками, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
Вам ЦРУ вже в 20-му році доложили? Що буде в лютому 22-го ?
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alex lem
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Додано: Пон 23 січ, 2023 00:16
vitaliian написав: flyman написав:
Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.
Він що живе сам в кавалірці? Це ж менше 1куе в місяць.
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flyman
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