RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 525526527528>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 22:57

Шо вы тут смуту затеваете против карусели? Хто и шо у вас собирается забирать? После покупки валюты на межбанке у вас обычный депозит, который гарантируется законом. Если и будут блочить депозиты, то все к ряду. Но, это сейчас невозможно ни с правовой позиции ни с позиции статуса государства. Сейчас Украина находится под микроскопом, и произвести такой беспредел - это равносильно самоубийству. В худшем случае карусель закроют или поменяют условия, но не выдавать деньги с депозитов - это фантазии параноиков.
В общем понятно одно: кто нищеброд и не может кататься на карусели, те стали ИПСО
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

А Щербицкого помните?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:24

  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Тобто евакуація посольств і попередження ЦРУ про наступ для вас не аргумент? Дивуюся нашим людям: нерези ОВДП продавали зі збитками, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
asti
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

А Щербицкого помните?

Якого там Щербицького - він ще Скоропадського пам'ятає! :) :)
asti
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:26

  asti написав:, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16465
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:40

  vitaliian написав:
  asti написав:, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!
это ж надо иметь уверенность что через 5 лет будет банк, фонд и сам вкладчик.

прикинь, ще й Україна буде, і ФГВФО
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30518
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:59

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K alex lem колеги, а я заніс Алі в січні 2022, за місяць до війни...
Тобто евакуація посольств і попередження ЦРУ про наступ для вас не аргумент? Дивуюся нашим людям: нерези ОВДП продавали зі збитками, а хом'ячки валюту у банк на 5 років(!) несли...Де логіка??!

Вам ЦРУ вже в 20-му році доложили? Що буде в лютому 22-го ?
alex lem
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:16

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.

Він що живе сам в кавалірці? Це ж менше 1куе в місяць.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30518
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 06:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J написав:а памятаете як казали що вам 99 ?

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K а вам сколько?

Та вже й не памятаю.

А Щербицкого помните?

  asti написав:Якого там Щербицького - він ще Скоропадського пам'ятає!


Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 06:47

  deneg net написав:Шо вы тут смуту затеваете против карусели? Хто и шо у вас собирается забирать? После покупки валюты на межбанке у вас обычный депозит, который гарантируется законом. Если и будут блочить депозиты, то все к ряду. Но, это сейчас невозможно ни с правовой позиции ни с позиции статуса государства. Сейчас Украина находится под микроскопом, и произвести такой беспредел - это равносильно самоубийству. В худшем случае карусель закроют или поменяют условия, но не выдавать деньги с депозитов - это фантазии параноиков.
В общем понятно одно: кто нищеброд и не может кататься на карусели, те стали ИПСО


Золотоые слова.
Но все равно - чем меньше на качели сядет - тем на них меньще нагрузка.
СТРЕМНО
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 525526527528>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6535
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (177)
23.01.2023 07:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.