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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 січ, 2023 07:46
asti евакуація в лютому була. А так, напевно, я занадто оптиміст який чекав на шашлики в травні 2027 року
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Додано: Пон 23 січ, 2023 07:53
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.
Він що живе сам в кавалірці? Це ж менше 1куе в місяць.
сейчас живёт с родителями. 45 лет. Ёпта
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