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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 07:53

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.

Він що живе сам в кавалірці? Це ж менше 1куе в місяць.
сейчас живёт с родителями. 45 лет. Ёпта
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В свете гипотез о дальнейших перспективах вкладов 100к напомню что Ощад не участвует в карусели. На какие мысли наталкивает ? Банк пышного, как никак,
А есть ещё банки которые не участвуют ?
Востаннє редагувалось serg1974 в Пон 23 січ, 2023 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  serg1974 написав:На какие мысли наталкивает ?


Искусство- удел избранных
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  serg1974 написав:Банк пышного, как никак,

Для Пишного ощад був не більше, чим стартовий майданчик.
З під себе рвав і метав. Дай ще в ощад карусель - одна половина клієнтів буде проклинати і сратися з іншою частиною за місце в ощаді.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:38

  serg1974 написав:В свете гипотез о дальнейших перспективах вкладов 100к напомню что Ощад не участвует в карусели. На какие мысли наталкивает ? Банк пышного, как никак,
А есть ещё банки которые не участвуют ?
ОЩАД має бюджетну сіську, нащо йому напрягатися
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:46

  Investor_K написав:Но все равно - чем меньше на качели сядет - тем на них меньще нагрузка.
СТРЕМНО

Само собой. Если сейчас стадо матрасников набежит со своими заплесневелыми долларами, то сначала курс ЧР ляжет, а вместе с ним и наш профит. А потом будут включать тормоза по каруселе. Поэтому катаемся молча, всем говорим шо деньги не отдают, всё плохо.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Если сейчас стадо матрасников набежит со своими заплесневелыми долларами, то сначала курс ЧР ляжет, а вместе с ним и наш профит. А потом будут включать тормоза по каруселе. Поэтому катаемся молча, всем говорим шо деньги не отдают, всё плохо


РЕАЛЬНО СТРАШНО. Я рискую только потому , что лень работать. Привык к пассивным доходам. Но НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ КАРУСЕЛИ.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:59

serg1974

ну ощад, так скажем , не для валюты (

из крупных , кто не играет - это Укрсиб , им это не интересно . Хотя если брать депозит, который на 6 мес. с обратной конвертацией - может если занесешь 5-10 млн грн , то откроют
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вопрос к автору таблицы. А почему дата выплаты депозита стоит 26,04?Если через 90 дней это 23.04. Вчера открывал в Райфе и в договоре дата выплаты стоит 22.04,а не 25,04 (как вчера было в таблице)
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:22

  igor_egor202 написав:Вопрос к автору таблицы. А почему дата выплаты депозита стоит 26,04?Если через 90 дней это 23.04. Вчера открывал в Райфе и в договоре дата выплаты стоит 22.04,а не 25,04 (как вчера было в таблице)

А кто сказал, что это именно дата выплаты ? Где это написано ?
Сроки депо - они везде разные, где-то 90-93 дня, где-то 3 месяца и тд.
Это просто дата через 93 дня. Просто для информации.
mustbe
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