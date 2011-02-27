|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 січ, 2023 07:53
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Не всі такі ризикові. Багато хто їх тримає. Думаю
есть у меня приятель. Сфера деятельности инвестиции в котлованы и лэндрордизм в Одессе. Котлованы мертвы. Цены на аренду упали вдвое от довоенных. Туристического сезона не предвидится. Кушать мивину он не привык, и по уши нырнул в эту тему. Потому что реально больше заработать негде. Сначала войны он уже проел 10куе. Помимо того, что потерял на котлованах. Там суммы вообще другие.
Він що живе сам в кавалірці? Це ж менше 1куе в місяць.
сейчас живёт с родителями. 45 лет. Ёпта
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16467
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2093 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:08
В свете гипотез о дальнейших перспективах вкладов 100к напомню что Ощад не участвует в карусели. На какие мысли наталкивает ? Банк пышного, как никак,
А есть ещё банки которые не участвуют ?
Востаннє редагувалось serg1974
в Пон 23 січ, 2023 10:11, всього редагувалось 1 раз.
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:10
serg1974 написав:
На какие мысли наталкивает ?
Искусство- удел избранных
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8371
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:19
serg1974 написав:
Банк пышного, как никак,
Для Пишного ощад був не більше, чим стартовий майданчик.
З під себе рвав і метав. Дай ще в ощад карусель - одна половина клієнтів буде проклинати і сратися з іншою частиною за місце в ощаді.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5647
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:38
serg1974 написав:
В свете гипотез о дальнейших перспективах вкладов 100к напомню что Ощад не участвует в карусели. На какие мысли наталкивает ? Банк пышного, как никак,
А есть ещё банки которые не участвуют ?
ОЩАД має бюджетну сіську, нащо йому напрягатися
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30523
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:46
Investor_K написав:
Но все равно - чем меньше на качели сядет - тем на них меньще нагрузка.
СТРЕМНО
Само собой. Если сейчас стадо матрасников набежит со своими заплесневелыми долларами, то сначала курс ЧР ляжет, а вместе с ним и наш профит. А потом будут включать тормоза по каруселе. Поэтому катаемся молча, всем говорим шо деньги не отдают, всё плохо.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2851
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:49
deneg net написав:
Если сейчас стадо матрасников набежит со своими заплесневелыми долларами, то сначала курс ЧР ляжет, а вместе с ним и наш профит. А потом будут включать тормоза по каруселе. Поэтому катаемся молча, всем говорим шо деньги не отдают, всё плохо
РЕАЛЬНО СТРАШНО. Я рискую только потому , что лень работать. Привык к пассивным доходам. Но НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ КАРУСЕЛИ.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8371
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:59
serg1974
ну ощад, так скажем , не для валюты (
из крупных , кто не играет - это Укрсиб , им это не интересно . Хотя если брать депозит, который на 6 мес. с обратной конвертацией - может если занесешь 5-10 млн грн , то откроют
-
soups65d542
-
-
- Повідомлень: 48
- З нами з: 22.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:59
Вопрос к автору таблицы. А почему дата выплаты депозита стоит 26,04?Если через 90 дней это 23.04. Вчера открывал в Райфе и в договоре дата выплаты стоит 22.04,а не 25,04 (как вчера было в таблице)
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:22
igor_egor202 написав:
Вопрос к автору таблицы. А почему дата выплаты депозита стоит 26,04?Если через 90 дней это 23.04. Вчера открывал в Райфе и в договоре дата выплаты стоит 22.04,а не 25,04 (как вчера было в таблице)
А кто сказал, что это именно дата выплаты ? Где это написано ?
Сроки депо - они везде разные, где-то 90-93 дня, где-то 3 месяца и тд.
Это просто дата через 93 дня. Просто для информации.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6719
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 975 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54065
|
|
|5
|25693
|
|
|3
|6536
|
|