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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

serg1974 написав:В свете гипотез о дальнейших перспективах вкладов 100к напомню что Ощад не участвует в карусели. На какие мысли наталкивает ? Банк пышного, как никак,
А есть ещё банки которые не участвуют ?
Участвует. Но пересічним не предлагает. Власникам Віп карт дзвонить, і пише пропозицію. Термін 6 міс. Онлайн. Курс був не дуже цікавий. Є знайомі з великими зарплатами, що скористалися.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Друзі, підкажіть чому Райф при відкритті конвертаційного присилає на пошту договір без зазначення суми. Спочатку відкриваємо депозит, отримаємо пустий договір, потім закидуємо туди конверт долар. В Приваті, ТАСі суми одразу прописані в договорі.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
Востаннє редагувалось Maxwe11 в Пон 23 січ, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:35

  mustbe написав:
  igor_egor202 написав:Вопрос к автору таблицы. А почему дата выплаты депозита стоит 26,04?Если через 90 дней это 23.04. Вчера открывал в Райфе и в договоре дата выплаты стоит 22.04,а не 25,04 (как вчера было в таблице)

А кто сказал, что это именно дата выплаты ? Где это написано ?
Сроки депо - они везде разные, где-то 90-93 дня, где-то 3 месяца и тд.
Это просто дата через 93 дня. Просто для информации.

Изменил "+93 дня" на "+3 месяца".
Но в любом случае - эта дата чисто для информации, так как в разных банках - разные сроки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:15

lel


вы уверены , что то именно НАШ конверт депо? а с обратной конвертацией на 6 мес ?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:17

  soups65d542 написав:lel


вы уверены , что то именно НАШ конверт депо? а с обратной конвертацией на 6 мес ?


То походу другой. С обратной конвертацией в гривну
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:34

Докладываю по Альфе.

1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.

2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.

Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

soups65d542 написав:lel


вы уверены , что то именно НАШ конверт депо? а с обратной конвертацией на 6 мес ?
Не уверен. Но у КредитДнепр есть же на 4 мес. Может и у Ощада спецусловия. Отмахнулся и особо не вникал. Открывал НАШ депо в другом банке, снимая в Ощаде.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:00

  Evgeny написав: остальное грибной забрал по курсу 40,00.

Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
Это из-за 26-го числа такая спешка?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:03

  soups65d542 написав:serg1974

ну ощад, так скажем , не для валюты (

из крупных , кто не играет - это Укрсиб , им это не интересно . Хотя если брать депозит, который на 6 мес. с обратной конвертацией - может если занесешь 5-10 млн грн , то откроют

Ну глупость это. Отдают, все ок. А УкрЭксим и УкрГаз для валюты ?
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