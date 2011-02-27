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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 січ, 2023 13:04
lel вы напутали. Не учавствует, конечно же
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serg1974
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:05
Evgeny написав:
Докладываю по Альфе.
1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.
2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.
Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
як обійшли ліміт в 10 днів сенса?
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greenozon
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:11
greenozon написав:як обійшли ліміт в 10 днів сенса?
Evgeny написав:2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.
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Zochan
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:14
serg1974 написав:
А УкрЭксим ... для валюты ?
Розумiю що багато чого залежить вiд регiону але в Укрексiмi завжди з валютою було шикардос - i на початку вiйни (не кажучи вже про мирний час) i пicля першого кола каруселi - завжди валюту отримував навiть без замовлення. I для розрахункiв картками за кордоном у мирний час - з картками Ексiма жодних проблем нiколи не було. Так що IMHO так - Ексiм для валюти
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Alien
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:17
Evgeny написав:
Докладываю по Альфе.
1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.
2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.
Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
Странные ребята, торгуются.
Мне кажется, они одумаются скоро.
Давно эта фишка с тупым затягиванием сроков выдачи в валюте вклада?
До конвертационных тоже так было у аллы с валютными депо?
Востаннє редагувалось emeta
в Пон 23 січ, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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emeta
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:21
Evgeny написав:2. Поговорил с менеджером.
Как менеджер объясняет свое поведение?
Я в алике заказывал валюту в двух отделениях, а снял в третьем (без заказа). В следующий раз буду заказывать в 3 отделения. Мне так удобнее.
Советую и другим затрахивать банки, которые не справляются с выдачей.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:32
euph0ria
у них раньше не было депо в валюте, так реализовали просто . Можете сформировать выписку по депозиту или сформировать квитанцию - и отправить на почту
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:35
asti написав: Evgeny написав:
остальное грибной забрал по курсу 40,00.
Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
Это из-за 26-го числа такая спешка?
А что 26 числа ?
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Evgeny
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:42
Evgeny написав: asti написав: Evgeny написав:
остальное грибной забрал по курсу 40,00.
Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.
Это из-за 26-го числа такая спешка?
А что 26 числа ?
Заседание...
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asti
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Додано: Пон 23 січ, 2023 13:44
asti написав:
Заседание...
Тут кто-то с больными зубами на прошлой неделе писал, что Клуб не тронут.
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Investor_K
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