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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:45

Думаю ничего 26 числа про конв. не изменят. Сейчас все в ожидании новостей с фронта, кто и когда начнёт наступать. Поэтому думаю изменения будут как по конверт., так и по войне ближе к апрелю.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:04

  Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО


вы это им показывали?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:17

  kuzmich написав:
  Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО


вы это им показывали?

Звичайно, "але у нас технічний збій, я створю заявку і передзвонимо вам через пару днів"
Maxwe11
 
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