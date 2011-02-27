RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:45

Думаю ничего 26 числа про конв. не изменят. Сейчас все в ожидании новостей с фронта, кто и когда начнёт наступать. Поэтому думаю изменения будут как по конверт., так и по войне ближе к апрелю.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 13.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:04

  Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО


вы это им показывали?
kuzmich
 
Повідомлень: 126
З нами з: 25.08.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:17

  kuzmich написав:
  Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24
ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО


вы это им показывали?

Звичайно, "але у нас технічний збій, я створю заявку і передзвонимо вам через пару днів"
Maxwe11
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 15:58

  Evgeny написав:Докладываю по Альфе.

1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.

2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.

Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.


а че по 40?
на сайте ж пишет 40,2

ИМХО если не пугает итоговый курс 37,4 то можно с алки и не выходить - продал им баксы и на новый круг.
mephala
 
Повідомлень: 7824
З нами з: 07.04.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:09

igor_egor202 А що у Райфі по геморності/часу як для нових клієнтів?
Dollarman
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:25

  Evgeny написав:Докладываю по Альфе.

1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.

2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.

Мне так удобней чем ждать неделю.
Деньги должны работать.


нормальный выход из Альфы :mrgreen:
думаю все забрать гривной, если будут тянуть волынку, ждать 2 недели или сколько там в разных городах нет смысла(к тому же в моем отделение нет генератора, т.е. отделение 70% времени банально не работает,когда есть свет у них к тому может не быть интернета)
prodigy
 
Повідомлень: 9280
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3093 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:33

Налик пошёл на север...
С чего это вдруг?
asti
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:46

  asti написав:Налик пошёл на север...
С чего это вдруг?

Может, есть инсайд про 26.01...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8378
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 528529530531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6540
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.