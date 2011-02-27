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Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби. Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно. Київ, відділення в центрі. Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби. Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно. Київ, відділення в центрі. Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
1. Депозит открывал на 2650 долларов, по окончанию стало 2662, снять в день можно 2640 долларов.
2. Поговорил с менеджером. Снял 2640 долларов из них 1000 долларов наличной, остальное грибной забрал по курсу 40,00.
Мне так удобней чем ждать неделю. Деньги должны работать.
нормальный выход из Альфы думаю все забрать гривной, если будут тянуть волынку, ждать 2 недели или сколько там в разных городах нет смысла(к тому же в моем отделение нет генератора, т.е. отделение 70% времени банально не работает,когда есть свет у них к тому может не быть интернета)
Игорь Алексеевич написав:Думаю ничего 26 числа про конв. не изменят. Сейчас все в ожидании новостей с фронта, кто и когда начнёт наступать. Поэтому думаю изменения будут как по конверт., так и по войне ближе к апрелю.
Не дивіться телемарафон по телевізору. Почитайте сводку боїв на нашому українському каналі дипстейт на телеграмі і подивіться карту яку вона викладають. Тоді зрозумієте хто наступає...