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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:52

  Evgeny написав:mephala
Наличный курс в кассе может меняться 3 раза в день. В момент проведения операции курс был 40

Зашел на сайт только что, курс 40,10

Знов в аллу(сєню) клЮбний депо будете нести? Чи фатіт? :wink: Що треба казать перс.менеджеру, щоб не чекать 2 неділі?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А кто вообще тут смотрит телемарафон? и причем конкретный канал? пару сел меня интересует мало) Условно варианта 2. Первый: мы идем к Крыму, и отрезаем Херсонскую область. Второй они идут от Запорожья и отрезают его, или они идут в Киеву и обстреливают его. в Первом я продолжаю крутить конверт депо, во втором, надо очень сильно подумать об этом.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:03

  Shummi написав:А кто вообще тут смотрит телемарафон? и причем конкретный канал? пару сел меня интересует мало) Условно варианта 2. Первый: мы идем к Крыму, и отрезаем Херсонскую область. Второй они идут от Запорожья и отрезают его, или они идут в Киеву и обстреливают его. в Первом я продолжаю крутить конверт депо, во втором, надо очень сильно подумать об этом.


Где когда и с какого направления наступает или отступает мне слышно или видно по колонам с техникой из окна и не надо даже смотреть марафоны...
Главное успеть в кассу банка до отключения света))
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:Первом я продолжаю крутить конверт депо, во втором, надо очень сильно подумать об этом.

а что там думать, переедут камандири во Львов. Че менятся?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:39

  Goodman написав:
  Shummi написав:Первом я продолжаю крутить конверт депо, во втором, надо очень сильно подумать об этом.

а что там думать, переедут камандири во Львов. Че менятся?

Количество просрочек по кредитам вырастает на оккупированных территориях в геометрической прогрессии. Фонда на всех вкладчиков не хватит. И валюты он не имеет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:Количество просрочек по кредитам вырастает на оккупированных территориях в геометрической прогрессии. Фонда на всех вкладчиков не хватит. И валюты он не имеет.

какие именно территории будут окупировани? Может хватит етого "анальнитического " бреда. Покажи мне вкладчиков из Мариуполя. которий закатали в руину. которие обратились в Фонд. ..........аби писать...........
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:53

Goodman и чего психовать? БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОГНОЗОВ Я объяснил какие риски у банковской системы, при неблагоприятном сценарии.

Здесь все верят в розовых пони, я смотрю. Мы уже победили, врага гоним к Москве, попутно набиваем карманы валютой, обсуждаем в каком банке вкуснее кофе и конфетки.

Когда то гуглилось сколько приват потерял в Крыму.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 21:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:Когда то гуглилось сколько приват потерял в Крыму.

не примат, а коломойша
і не так багато, раз на нього порох положив око
Goodman
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