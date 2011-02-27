Знов в аллу(сєню) клЮбний депо будете нести? Чи фатіт? Що треба казать перс.менеджеру, щоб не чекать 2 неділі?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 19:52
Додано: Пон 23 січ, 2023 19:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А кто вообще тут смотрит телемарафон? и причем конкретный канал? пару сел меня интересует мало) Условно варианта 2. Первый: мы идем к Крыму, и отрезаем Херсонскую область. Второй они идут от Запорожья и отрезают его, или они идут в Киеву и обстреливают его. в Первом я продолжаю крутить конверт депо, во втором, надо очень сильно подумать об этом.
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:03
Где когда и с какого направления наступает или отступает мне слышно или видно по колонам с техникой из окна и не надо даже смотреть марафоны...
Главное успеть в кассу банка до отключения света))
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:39
Количество просрочек по кредитам вырастает на оккупированных территориях в геометрической прогрессии. Фонда на всех вкладчиков не хватит. И валюты он не имеет.
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
какие именно территории будут окупировани? Может хватит етого "анальнитического " бреда. Покажи мне вкладчиков из Мариуполя. которий закатали в руину. которие обратились в Фонд. ..........аби писать...........
Додано: Пон 23 січ, 2023 20:53
Goodman и чего психовать? БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОГНОЗОВ Я объяснил какие риски у банковской системы, при неблагоприятном сценарии.
Здесь все верят в розовых пони, я смотрю. Мы уже победили, врага гоним к Москве, попутно набиваем карманы валютой, обсуждаем в каком банке вкуснее кофе и конфетки.
Когда то гуглилось сколько приват потерял в Крыму.
Додано: Пон 23 січ, 2023 21:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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