Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
Дніпро, те саме. Відкрили пластик для зняття, там 1%, але пообіцяли повернути на наступний день.
Без пластику сказали отримати неможливо (була віртуальна картка).