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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:24

  Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.

Дніпро, те саме. Відкрили пластик для зняття, там 1%, але пообіцяли повернути на наступний день.

Без пластику сказали отримати неможливо (була віртуальна картка).
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 03:12

Dollarman Я еще не снимал,по телефону заверили что всё будет без проблем с их стороны. Купюру Евро можно заказывать кратную 10(ДЕСЯТЬ). Заказать за пару дней.На телефон придет подтверждение заказа и время электронной очереди (Если прийти в указанное время,"живая очередь" пришедшего не касается).
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 04:47

mustbe Да я ж не спорю.Просто 3 месяца с января по апрель это и есть 90 дней.Знаю только про Альфу,где 3 месяца +10 банковских дней. Может имеет смысл спросить у народа где ещё больше чем 3 месяцев?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А що скажете за таскомбанк? Як там видають валюту?
gummako
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:56

gummako Забирав без проблем 15 січня, за два дні до закінчення депо самі дзвонили, забрав новими.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

gummako написав:А що скажете за таскомбанк? Як там видають валюту?
Писав кілька сторінок тому
Ромасик
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