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Maxwe11 написав:Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби. Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно. Київ, відділення в центрі. Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
Дніпро, те саме. Відкрили пластик для зняття, там 1%, але пообіцяли повернути на наступний день.
Без пластику сказали отримати неможливо (була віртуальна картка).
Dollarman Я еще не снимал,по телефону заверили что всё будет без проблем с их стороны. Купюру Евро можно заказывать кратную 10(ДЕСЯТЬ). Заказать за пару дней.На телефон придет подтверждение заказа и время электронной очереди (Если прийти в указанное время,"живая очередь" пришедшего не касается).
Кому не нравится в клюбе, могут спокойно выйти из него. Я не пойму в чем проблема??? Сидят за комп. целый день и строчат на всех ветках ежеменутно..., что всё в стране хреново... Может они инвалиды..и нечем заняться...((