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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:26

  IAkulenko написав:Кто-то знает как с выплатами валюты после конвертационных депозитов в Альтбанк, Альянсе и ОКСИ Банк?


Альянс без проблем. Киев.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:26

  IAkulenko написав:Кто-то знает как с выплатами валюты после конвертационных депозитов в Альтбанк, Альянсе и ОКСИ Банк?

на яку дату вас цікавить ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:26

  IAkulenko написав:Кто-то знает как с выплатами валюты после конвертационных депозитов в Альтбанк, Альянсе и ОКСИ Банк?

https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:15

  lamal написав:на яку дату вас цікавить ?

Интересует Киев на сегодня, чтобы решить: размещать там депозиты или нет.
IAkulenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:42

Відгуки по Дніпру.

Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.

Райф: замовляв за тиждень, були на відділенні в назначену дату вже зранку. Дали рівно 2635 старими купюрами.

Пумб: змусили відкрити доларовий пластик для отримання, з 2639 видали 2600, 26 доларів комісія, залишилось на рахунку 13, на наступний день повернулися ці 26 комісіі. Купюри старі.

Приват: замовляв за тиждень 2400 і 300 на наступний день, дали за раз 2400, на наступний день до своїх 270 докупив ще 30 і забрав 300. Всі нові купюри. Для видачі треба мати доларовий пластик (відкриття - 5 хвилин).

Моно: замовив за тиждень, отримав новими купюрами у призначений день (наступний після закінчення депозиту).
Востаннє редагувалось Nick_D в Вів 24 січ, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lamal написав:
  IAkulenko написав:Кто-то знает как с выплатами валюты после конвертационных депозитов в Альтбанк, Альянсе и ОКСИ Банк?

на яку дату вас цікавить ?
Платят.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:13

  Nick_D написав:Відгуки по Дніпру.

Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.

Райф: замовляв за тиждень, були на відділенні в назначену дату вже зранку. Дали рівно 2635 старими купюрами.

Пумб: змусили відкрити доларовий пластик для отримання, з 2639 видали 2600, 26 доларів комісія, залишилось на рахунку 13, на наступний день повернулися ці 26 комісіі. Купюри старі.
от Пумб, нафиг я с ним связался? Вместо того чтобы в УКРГАЗЕ открыться разместился там, теперь ещё этот гемор с картами!
Хотя валютную карту мне открыли сразу же и сказали что при получении денег никаких комиссий не будет))
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