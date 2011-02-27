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Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.
Райф: замовляв за тиждень, були на відділенні в назначену дату вже зранку. Дали рівно 2635 старими купюрами.
Пумб: змусили відкрити доларовий пластик для отримання, з 2639 видали 2600, 26 доларів комісія, залишилось на рахунку 13, на наступний день повернулися ці 26 комісіі. Купюри старі.
Приват: замовляв за тиждень 2400 і 300 на наступний день, дали за раз 2400, на наступний день до своїх 270 докупив ще 30 і забрав 300. Всі нові купюри. Для видачі треба мати доларовий пластик (відкриття - 5 хвилин).
Моно: замовив за тиждень, отримав новими купюрами у призначений день (наступний після закінчення депозиту).
Востаннє редагувалось Nick_D в Вів 24 січ, 2023 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.
Райф: замовляв за тиждень, були на відділенні в назначену дату вже зранку. Дали рівно 2635 старими купюрами.
Пумб: змусили відкрити доларовий пластик для отримання, з 2639 видали 2600, 26 доларів комісія, залишилось на рахунку 13, на наступний день повернулися ці 26 комісіі. Купюри старі.
от Пумб, нафиг я с ним связался? Вместо того чтобы в УКРГАЗЕ открыться разместился там, теперь ещё этот гемор с картами! Хотя валютную карту мне открыли сразу же и сказали что при получении денег никаких комиссий не будет))
Приват: замовляв за тиждень 2400 і 300 на наступний день, дали за раз 2400, на наступний день до своїх 270 докупив ще 30 і забрав 300. Всі нові купюри. Для видачі треба мати доларовий пластик (відкриття - 5 хвилин).
Не обов'язково пластик, можна цифрову КДВ доларову. Оформлюється в П24 моментально.