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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ірина_ написав:Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна :wink:

З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:58

  Ромасик написав:
Ірина_ написав:Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна :wink:

З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі

Шарий?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:08

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
Ірина_ написав:Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна :wink:

З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі

Шарий?

Охріменко :)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
Ірина_ написав:Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна :wink:

З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі

Шарий?

Тогда уж лучше бывших премьеров , Килю Азирова и Димона Медведева , пробились же наверх чуваки - если и не сильно вумные , зато фартовые :lol:
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